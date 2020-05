Las emotivas palabras con las que Joy Huerta felicitó a su hija Noah por su primer añito

View this post on Instagram

• N O A H • Nos has dado 12 meses de amor puro y pleno, de enseñanzas y aprendizaje, de risas y asombro. 12 meses de ver y tocar todo nuestro amor afuera de nuestros cuerpos. 12 meses de cada día pedirle a Dios, al universo y a la vida que SIEMPRE estés con bien, que lo que pudiera venir sobre ti y hacerte daño nunca te toque y poder ser tú escudo ante todo mal y dolor. Verte crecer es el mejor regalo que la vida nos ha dado; y ser tu mamá es el reconocimiento más alto, grande y poderoso que tendré por siempre. Te amamos más de lo que las palabras jamás podrán explicar chiquita hermosa. @dianaatrim ❤️🌈 • Mis adoradas @moninis.kitchen y @juliejunk millón de gracias por hacerle llegar sus primeros pasteles de cumple a la nena con todos los cuidados y medidas sanitarias debidas ❤️🙏🎂