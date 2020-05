Los beneficios curativos del limón para los diabéticos

Descubre los inmensos beneficios nutricionales y medicinales del limón en la alimentación diabética

Según información liberada por la Organización Mundial de Salud se estima que más de 460 millones de adultos padecen diabetes y las cifras continúan aumentado, al grado que actualmente es una de las enfermedades crónico-degenerativas que más preocupan a médicos. La diabetes es una condición que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce y el efecto de la diabetes no controlada se conoce como hiperglucemia, que es el aumento de azúcar en la sangre.

Debido a la alta incidencia de casos de diabetes y su progresiva proyección hoy en día es uno de los temas de salud más importantes y es por ello que ha tomado un lugar muy especial en las tendencias de alimentación y estilo de vida saludable. Es bien sabido que un buen control de la diabetes tiene una estrecha relación con la alimentación, inclusive esta comprobado que existen productos naturales que se destacan por sus propiedades nutricionales y medicinales los cuales resultan un gran aliado para un buen manejo de la diabetes; entre los principales se encuentra el limón.

Los beneficios del limón para la diabetes:

Durante algunos años existió la falsa creencia sobre las consecuencias del consumo de fruta en personas diabéticas, esto se debía principalmente a que ciertas personas consideraban que debido a su contenido en fructosa tienden a elevar los niveles de glucosa en la sangre. Sin embargo se trata de un mito completamente falso, de hecho una de las recomendaciones más fundamentales en la dieta diabética es un equilibrado consumo de frutas y verduras ya que representan las principales fuentes de vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra y fitoquímicos.

Ahora bien el consumo de limón adquirió una popular relevancia para la comunidad diabética desde que la Asociación Americana de Diabetes (ADA), lo incluyó como parte de su lista de los superalimentos clave en la dieta diabética. La razón principal se debe a la capacidad que tiene el jugo de limón de retrasar la conversión del almidón en azúcar, es por ello que resulta un gran aliado para reducir el índice glucémico que aporta el consumo de otros alimentos.

El índice glucémico (IG) es un concepto clave para los diabéticos ya que mide la rapidez con la que un alimento puede elevar el nivel de azúcar (glucosa) en la sangre, es importante saber que únicamente los alimentos que contienen carbohidratos tienen un IG (alimentos como los aceites, grasas y carnes no tienen un índice glucémico). Una de las principales recomendaciones en la dieta diabética es optar por el consumo de alimentos que contengan un bajo índice glucémico, ya que aumentan lentamente los niveles de glucosa en el cuerpo y esto facilita el control de la enfermedad.

El consumo de limón también se asocia con grandiosas bondades que benefician al organismo en su totalidad, entre las que se destacan los siguientes: