Mike Tyson confiesa que la lujuria lo llevó a la bancarrota: “Tenía tanto sexo que estaba cansado para ir al gym”

Iron Mike se arrepiente de la vida de excesos que llevó de joven

Con el anuncio de su regreso al ring con fines benéficos, Mike Tyson ha vuelto a estar en el ojo de los medios de comunicación y ha aprovechado esta proyección para revelar algunos detalles y anécdotas de su vida, siendo lo más reciente su estilo de vida lleno de lujuria y excesos.

En su podcast Hotboxin, Iron Mike confesó que dicho estilo de vida lo llevó a la bancarrota y dio varios detalles sobre su vida sexual: “Estaba tan enfermo y no tenía idea de que estaba tan enfermo. Le compré muchos autos a mujeres, estaba fuera de control bebiendo, atiborrandome de comida y teniendo sexo con mujeres. Dar dinero a la gente, festejar con todos, tener sexo con sus madres, hermanas, primas… orgías. Yo estaba loco”.

Iron Mike también confesó que ahora se arrepiente de ese estilo de vida: “Tenía tanto sexo que estaba cansado para ir al gym. No puedes tener sexo con chicas como cuando eras joven. Era divertidos entonces, pero cuando eres mayor ya no es divertido. Tener sexo todo el día ya no es divertido, quieres algo de dinero, sabes a lo que me refiero”.