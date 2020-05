Mira a Jay Leno probar la Tesla Cybertruck

El programa con la Cybertruck será emitido este miércoles 27 de mayo a las 10 p.m. en CNBC

En enero Jay Leno y Elon Musk fueron captados con el Tesla Cybertruck, el video apareció en redes sociales y se puede ver al presentador manejando la esperada camioneta eléctrica durante el fin de semana, cerca de la sede SpaceX y el centro de diseño Tesla en Crenshaw Boulevard en Hawthorne, California.

Ahora un video teaser publicado por el canal CNBC Prime en YouTube muestra como Musk se reunió con Leno para mostrar el concepto angular de la última temporada de Jay Leno’s Garage de CNBC, dándonos una visión más cercana de cómo funcionará en la carretera.

El video teaser tiene cortos de más episodios, dando solo avances de lo que se podrá ver a última temporada de Jay Leno’s Garage.

Algo que se puede escuchar es que Leno dijo que la pickup se conduce de manera similar a otros Teslas, con aceleración instantánea y un interior bien diseñado.

El programa con la Cybertruck será emitido este miércoles 27 de mayo a las 10 p.m. en CNBC.

Leno ya cuenta personalmente con un Tesla e incluso ya antes ha dado sus opiniones. “Tengo un Tesla. Lo he tenido por tres años. Nunca he hecho nada. No hay fluidos para cambiar. No hay nada”, dijo Leno al programa a CNBC.

“Para que la nueva tecnología tenga éxito, no puede ser igual, tiene que ser mejor y han resuelto el problema de la batería. Puede recorrer 350 a 400 millas con una carga en muchos automóviles eléctricos. No hay mantenimiento. Son más rápidos que el auto a gasolina. Por lo tanto, casi no hay razón para tener un automóvil a gasolina a menos que esté haciendo un servicio de larga distancia “, agrego.

