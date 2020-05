Ni lo sueñen: Selección Mexicana no jugará partidos sin público en Estados Unidos

View this post on Instagram

#TBT 2️⃣0️⃣1️⃣7️⃣ 🗣🗣 ¡Así se grita un gol! ¡A todo pulmón! // The right way of celebrating a goal!! 💯 🇲🇽 #PasiónyOrgullo #FMFporNuestroFútbol #throwback #throwbackthursday #throwback🔙 #back #time #scream #goal #soccer #soccerlife #México