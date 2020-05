Quiénes son los niños de la Generación Alfa y qué debieran vigilar los padres

Estos niños nacidos después de 2010 son el futuro y deben sacar provecho de la suerte que tienen de vivir en la era en la que han nacido

Si te quedaste en la Generación Millennial y no tienes idea de quiénes son los niños de la Generación Alfa, entonces pon atención en los detalles porque si eres padre moderno seguramente tienes uno en casa y debes vigilar algunos aspectos de su vida.

Solo como recuento, especialistas han catalogado a las personas por el año de nacimiento, desde los Baby Boomers, la Generación X, Generación Y o Millennials, la Generación Z y ahora vienen los Alfa.

Esta generación es la población que nació después del 2010, son niños que parecen haber nacido con un móvil o tablet bajo el brazo. Son capaces de hacer funcionar cualquier dispositivo con apenas 3 años, aprenden a escribir con el teclado antes de usar el lápiz, producen videos musicales con el teléfono móvil y a menudo son fuentes confiables de información tecnológica para los padres.

La generación Alfa es la primera en considerar la tecnología no solo como un medio, sino como una parte integral e inseparable de su existencia. Al margen de su evidente apego a los smartphones y tablets, los niños de esta generación se caracterizan por tener un elevado potencial creativo, prueba irrefutable del uso constante de la tecnología.

Pero este crecimiento apegado a la modernidad también tiene sus puntos de atención. La consecuencia potencialmente problemática de esta inmersión total en lo digital, especialmente con la llegada de la adolescencia, sería la creación de modelos ideales y expectativas que son difíciles de lograr, ya que los niños nunca se sentirán lo suficientemente bellos y populares, vivirán en una búsqueda continua de gustos y aprobación de un público indistinto. Esta tendencia comenzó ya desde la década anterior, pero en los nacidos después de 2010 se ha exacerbado mucho más.

Esta es una generación con enorme potencial, pero es también una generación demasiado vulnerable, incapaz de asumir la derrota, el dolor o porqué no decirlo, incapaz de que sus padres les de un “no” por respuesta ante sus peticiones, que por otro lado, suelen ser muchas.

No olvidemos que son niños muy apegados al celular, por ello no dejan de ser potenciales consumidores, lo que hace que se conviertan en unos expertos a la hora de pedir todo lo que ven anunciado en redes sociales, o todo lo que promocionan los influencers o sus youtubers favoritos a los que no dudan en seguir como si fueran una religión.

Como padres, debemos educar a los hijos en la realidad que les rodea y no únicamente en la virtualidad que provoca la pantalla. Los niños tienen que aprender valores familiares, valores sociales y sobre todo, abrirse a los demás para que aprendan a valorar a las personas por cómo son y no por quienes son o por cuántos seguidores tienen.

Seguramente si tienes un pequeño en casa, te habrás dado cuenta que la Generación Alfa es más vulnerable que generaciones anteriores, capaces de creer todo lo que ven en las pantallas de su smartphone o tablet, de modo que como padres debemos hacerles entender que la única realidad que existe, es la palpable; y que aunque el mundo haya cambiado, ellos son el futuro y deben sacar provecho de la suerte que tienen de vivir en la era en la que han nacido.