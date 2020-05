“¡Se hará justicia!”: Trump se pronuncia por la muerte de George Floyd y asegura que seguirá el caso

El presidente Donald Trump se pronunció este miércoles sobre el caso de George Floyd, el afroamericano que murió el lunes después de que un policía blanco lo estrangulara presionando la rodilla contra su cuello. El mandatario aseguró que se haría justicia y que estaría pendiente de los avances del caso.

Trump se refirió a la muerte de Floyd como “un acontecimiento muy triste“, según la productora de CBS, Sara Cook. Cuando le preguntaron si los cuatro policías involucrados deberían ser procesados, Trump contestó: “Vamos a revisarlo. Recibiremos un informe mañana cuando regresemos […], pero será un día muy triste”.

President Trump just addressed the death of George Floyd, calling it a "very sad event." Asked whether the four police officers involved should be prosecuted, the President said he'll be getting a "very full report" tomorrow, and "we're going to look at it." (h/t @gabrielle_ake)

