Cómo usar el poder de los cristales para bajar de peso

Los cristales pueden ser tus grandes aliados si deseas probar un método alternativo para reducir tallas

Los cristales tienen diversos beneficios energéticos y uno de ellos es programar tu cuerpo para bajar de peso. Si deseas probar un método alternativo para reducir tallas, las piedras preciosas son tus grandes aliadas para tener éxito.

Entre una gran variedad de cristales, existen seis principales que son muy efectivos para que alcances tu meta y funcionan por diferentes razones. Algunos de ellos tienen un efecto benéfico para tu sistema digestivo, pero tienen otros atributos curativos que sirven para lograr el propósito de controlar tu peso, según reseña el especializado Piedras y Cristales.

¿Cómo usarlos para bajar de peso?

Para extraer sus beneficios debes llevarlos siempre contigo sin importar la presentación que los tengas: collares, pulseras, aretes o en bruto. Sostenerlos en tu mano antes de comer pueden ayudar a estimular tu metabolismo y mejorar la digestión, de acuerdo con expertos.

Asimismo, es recomendable usarlos durante la meditación y colocarlos debajo de la cama o almohada mientras duermes para aprovechar su energía.

Cristales para perder peso

Se cree que todas las piedras poseen propiedades metafísicas para perder peso y razón varía dependiendo el cristal.

Apatita Amarilla: Es un potente cristal que favorece al metabolismo y la digestión al estimular diversos órganos del cuerpo, además tiene un poderoso efecto desintoxicante y se dice que ayuda con el problema de la celulitis. Para desencadenar su energía hay que colocarlo en el chakra del plexo solar.

Jaspe Picasso: Su vibración fortalece el autocontrol y la fuerza de voluntad, aspectos muy valiosos para seguir una dieta saludable y evitar la ingesta de comida chatarra. Ayuda tener serenidad y paciencia durante el tiempo que dure nuestro viaje de pérdida de peso.

Iolita o Cordierita: Este cristal favorece la liberación de los depósitos de grasa acumulados en el cuerpo y se cree que también equilibra el metabolismo. Su vibración ayuda con los problemas del hígado y la libración de toxinas.

Gaspeita: La energía de esta piedra ayuda a controlar las emociones que surgen por no saber lidiar con la dieta. A veces ganamos peso por sentimientos que no sabemos liberar y la Gaspeita es una poderosa aliada para que las emociones no sean una excusa para subir de peso.

Diáspora: Su vibración tranquiliza durante la meditación calmando las ansias que nos llevan a comer en exceso y se dice que previene la retención de agua. Además ayuda con el estrés y estimula el sueño lúcido.

Epidota: Este cristal tiene un fin muy específico: ayudar a las personas que han sido rechazadas. Uno de los comportamientos que más engordan a las personas es comer compulsivamente tras sufrir un rechazo y la energía de esta piedra favorece el estado emocional.

