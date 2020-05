Denuncian que ICE convierte operativos de pandillas en redadas contra inmigrantes

El combate a las pandillas sería el pretexto para que policías locales colaboren con las autoridades de inmigración

Los operativos que la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) suele llevar a cabo contra las pandillas son el pretexto para llevar a cabo redadas en busca de inmigrantes indocumentados, denunció la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) al publicar el miércoles un informe titulado “When Help is Nowhere to be Found” (cuando no se puede encontrar ayuda).

El reporte señala que el “Operación Matador” que puso en marcha la administración del presidente Donald Trump en 2017 para combatir a La Mara Salvatrucha o MS-13 en Nueva York y áreas vecinas fue “una cortina de humo” para aplicar su política antiinmigrante y contó con el apoyo de la policía de Long Island.

La NYIC obtuvo correos electrónicos que intercambiaron las autoridades de inmigración con corporaciones policíacas locales los cuales estarían contradiciendo los objetivos del operativo que eran estrictamente contra la pandilla MS-13, ya que revelan un patrón específico de cooperación entre departamentos de policía local y ICE.

Cuando en el 2017 el presidente Trump visitó Long Island prometió erradicar a La Mara Salvatrucha al anunciar la “Operación Matador”, la cual fue concebida para llevarse a cabo durante 90 días.

Sin embargo, refiere el informe, se transformó en un equipo de trabajo permanente encabezado por ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), indicó la NYIC.

Operativos similares de ICE para combatir a las pandillas también se llevan a cabo en otras ciudades del país, los cuales son considerados como la misma fórmula para llevar a cabo redadas y detener a indocumentados.

A través de las acciones de este equipo especial muchos inmigrantes, principalmente centroamericanos, han sido detenidos por violación de las leyes migratorias, encarcelados y procesados para su deportación.

“Cuando fue lanzado hace tres años argumentamos que la administración Trump lo estaba usando como una cortina de humo para un esfuerzo de aplicación de la ley de inmigración a gran escala”, declaró Camille Mackler, directora de políticas legislativas de la NYIC.

“Y estábamos en lo correcto”, recalcó.

A pesar de que ICE y los cuerpos policíacos han negado públicamente la colaboración en estos operativos, NYIC asegura que los correos electrónicos los deja deja en evidencia.

La NYIC establece que la administración de Trump “criminaliza” a las comunidades inmigrantes para avanzar en su agenda política a costa de la seguridad pública y el bienestar de la comunidad.

El reporte fue realizado en conjunto con la organización Struggling to Reunite Our New Generation (STRONG) Youth Inc. y la Clínica de Defensa contra la Deportación de la Universidad Hofstra.