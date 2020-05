Dodgers de Los Ángeles y Salvation Army donan 40,000 comidas a familias afectadas por el COVID-19

Los Dodgers de Los Ángeles, su Fundación (LADF) y el Salvation Army han distribuido hoy cajas de alimentos con el equivalente a 40 mil comidas a 2 mil familias como parte de sus continuos esfuerzos de ayuda durante la pandemia COVID-19.

Las cajas de alimentos contenían comestibles no perecederos, productos enlatados y una tarjeta de regalo de Smart & Final. Además, las familias recibieron artículos de higiene esenciales de uso diario durante la pandemia, como desinfectante para manos y toallas limpiadoras. Personal de Dodgers Foundation/Up2Us LA, los distribuidores de SoCal Honda y empleados del Salvation Army estuvieron presentes para ayudar en la distribución de los autoservicios.

We partnered with the @Dodgers and @SalArmyCalSouth today to distribute family food boxes with the equivalent of 40,000 meals to 2,000 families as part of our continued relief efforts during the COVID-19 pandemic. #DodgersRelief 📷: @JonSooHooPics pic.twitter.com/NcFJ0qTrva

— Dodgers Foundation (@DodgersFdn) May 28, 2020