Se pone necio: El pelotero Charlie Blackmon adelanta que no dejará de escupir aunque lo prohíban

El jardinero de los Rockies de Colorado Charlie Blackmon, alzó la voz en rebeldía a la serie de medidas que han recomendado las Ligas Mayores en conjunto con las autoridades sanitarias para evitar posibles contagios de COVID-19 en la eventual realización de la temporada 2020 en la ‘Gran Carpa’.

Al desarrollar su plan de retorno, Las Mayores también elaboraron un protocolo de 67 páginas con una serie de recomendaciones para los peloteros, cuerpo técnico y demás personal involucrado en el desarrollo de los partidos, una de ellas, es muy categórica: no escupir.

Charlie Blackmon is still gonna spit, God bless em. We'll see if his stance on magic loogies blows up the MLBPA's negotiations with MLB.https://t.co/3ZDIbfQSaB

— Inside the Dodgers on Sports Illustrated (@SI_Dodgers) May 28, 2020