Más de 30 peloteros latinoamericanos de Ligas Menores en la incertidumbre por recorte de apoyos en los A’s de Oakland

Más de 30 peloteros latinoamericanos pertenecientes a la organización de los Athletics de Oakland se enfrentarían a la incertidumbre al final de este mes, luego de que el club informara a sus jugadores de Ligas Menores que les dejarán de pagar los $400 dólares a la semana a partir del 1 de junio.

Dicha decisión se da en el marco de las negociaciones entre los dueños de los equipos de las Ligas Mayores y su Asociación de Jugadores para llegar a un acuerdo que permita reiniciar las actividades de pretemporada en los campos de entrenamiento y comenzar la campaña regular el 4 de julio próximo.

Los $400 dólares semanales obedecían a un apoyo acordado luego de la suspensión indefinida del béisbol profesional a causa de la pandemia del coronavirus.

Here is the email David Forst sent to players today: https://t.co/rwHqiAeKla pic.twitter.com/rEZK2RC1eZ

— Robert Murray (@ByRobertMurray) May 27, 2020