El Dodger Stadium adopta distintas caras durante la pandemia

En un típico mes de mayo en Los Ángeles, el Dodger Stadium estaría recibiendo a una gran cantidad de aficionados como en una tradicional temporada regular de las Ligas Mayores, pero el colapso deportivo que ha ocasionado la pandemia de coronavirus ha cambiado la forma en la que se acostumbraba ver a los inmuebles deportivos.

A partir de esta semana, el emblemático estadio de la ciudad angelina se transforma en un centro de pruebas de diagnóstico que puede atender hasta a 6 mil personas diarias desde sus vehículos, para convertirse en la instalación habilitada para este fin más grande de todo el condado, atendiendo hasta tres veces más de la capacidad máxima en los otros lugares dispuestos con este objetivo en la región.

Expanding access to COVID-19 testing is essential to stopping the spread of this deadly virus.

We're opening a new testing site at Dodger Stadium to accommodate even more Angelenos.

With or without symptoms, you can get a free test. Sign up now: https://t.co/rHWABmXUEl. pic.twitter.com/1CyoHC5U8k

— MayorOfLA (@MayorOfLA) May 24, 2020