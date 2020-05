El Cadillac totalmente equipado que Tom Brady vende por $300,000 dólares

Tom Brady está en busca de un comprador para su Cadillac Escalade ESV Edition 2018, convertido en limusina.

El auto presenta una serie de mejoras, que incluyen asientos reclinables, una pantalla LCD de 32 pulgadas, internet móvil, dos mesas y un interior expandido.

El Escalade completamente equipado cuesta $350,000 dólares nuevo, según Becker Automotive Design, empresa que modificó el vehículo. El precio inicial de Brady es de $300,000 o la mejor oferta disponible.

“Separarme de mi ESV no será fácil. Desde el primer día se convirtió en mi santuario por el ruido exterior”, dijo Brady en el sitio web de Becker.

“Me enorgulleció elegir todas las personalizaciones del ESV; desde el borde de los asientos hasta el color de la alfombra.”

