Mientras todos hablan de su regreso al boxeo, Mike Tyson armó un zafarrancho en una función de lucha libre

El ex campeón del mundo ya había sido parte de la narrativa de la WWE en el 2010

No cabe duda que a Mike Tyson le gusta aprovechar todos los minutos de fama que pueda y en esta ocasión, mientras todo mundo hablaba de su hipotético rereso al boxeo, el ex campeón mundial apareció en Dynamite de All Elite Wrestling. Y lo hizo acompañado de Rashad Evans, Vitor Belfort y Henry Cejudo, ex peleadores de UFC.

La última vez que Iron Mike Tyson estuvo en un show semanal de wrestling fue el 11 de enero de 2010 en Monday Night RAW cuando hizo tag team con Chris Jericho para enfrentarse a D- Generation X. Antes de acabar el combate noqueó a Jericho. #WWERaw pic.twitter.com/L1rn54gtQg — Planeta Wrestling (Lucha Libre y WWE) (@Planeta_Wrest) May 24, 2020

El regreso de Iron Mike fue durante un show en vivo en Jacksonville y revivió su enfrentamiento con Chris Jericho, que comenzó hace 10 años en la WWE.

Durante la emisión semanal de @AEWrestling la leyenda del boxeo, Mike Tyson tuvo un enfrentamiento con el líder de Inner Circle, Chris Jericho.

Parece que todo va encaminado para que estos dos colosos se enfrenten en el ring. pic.twitter.com/iO1s5pylTz — Palco Deportivo (@PalDeportivo) May 28, 2020

Jericho le exigió una disculpa al ex boxeador por haberlo traicionado hace una década, pero -por supuesto- todo terminó en un caos.