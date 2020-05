Porsche admite que la caja de cambios del Cayman GT4 no es lo que esperaba

El fabricante tiene la intención de introducir una caja de cambios de doble embrague de siete velocidades a fines de 2020

El Porsche 718 Cayman GT4 fue un fenómeno desde el momento en que nació. Fue lanzado el año pasado como la versión de mayor rendimiento de un modelo que ya era capaz de hacer cosas impresionantes.

Pero no todos son halagos y buenas calificaciones, existen opiniones que aseguran que el GT4 tiene un problema grave, al menos en Australia. Which Car cree que el vehículo con transmisión manual de seis velocidades tienen los cambios muy largos, en otras palabras se tiene que llevar la revoluciones hasta la línea roja para poder hacer el cambio de velocidad.

“La caja de cambios que tenemos, no me malinterpreten, es una vieja, una existente y cambiar el engranaje técnicamente no era posible ya que nos estábamos quedando sin espacio en los ejes, si necesitamos un ajuste allí”, dijo en una entrevista con Which Car, Frank-Steffen Walliser, líder las líneas de producción 911 y 718.

Al parecer Porsche ya está trabajando en una solución para sus próximas producciones. El fabricante tiene la intención de introducir una caja de cambios de doble embrague de siete velocidades a fines de 2020, esto permitiría una velocidad más rápida sin tener que forzar tanto los cambios.

