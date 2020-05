VIDEO: Queman auto de enfermera que atiende a pacientes con coronavirus en Yucatán

Dos sujetos fueron captados en el momento de la agresión

MÉXICO – A pesar de que el personal de salud son los primeros en la línea de combate el coronavirus, han sido objeto de múltiples ataques a lo largo de la República Mexicana, y mientras gran parte de la población los llama “héroes”, otros no se cansan de lanzar fuertes ataques, como el registrado contra una enfermera del estado de Yucatán.

Se trata de Beatriz ‘N’, enfermera del ISSSTE, quien fue víctimad de dos sujetos que quemaron su automóvil, estacionado en el patio de su casa. La fachada también fue incendiada en la ciudad Mérida, capital del sureño estado de en Yucatán.

La enfermera explicó que dos hombres rociaron una cubeta con gasolina sobre el vehículo Nissan Versa estacionado en el patio, lo que provocó el incendio inmediato en toda la fachada de la casa.

“No se vale atacar a personal de salud, por qué lo hacen, si nosotros siempre los estamos ayudando, y no es cierto eso que están diciendo que tengo rencillas con alguien, a nadie, no tengo problemas con ninguna persona, gracias a Dios tengo mi trabajo, y se lo pueden hacer notar las personas que trabajan conmigo”, dijo en entrevista quien es jefa de terapia intensiva en el Hospital de Alta Especialidad.

“A mí no me digan que tengo rencillas, sí recibí amenazas por teléfono donde me estaban exigiendo dinero y si no les pagaba me iban a matar y a lastimar, entonces qué le pasa a la gente, que en lugar de ayudarnos, nos están matando”.

En un video captado por las cámaras de seguridad en la casa de la misma enfermera quedó registrado como en ocho segundos, a las 00:54 horas, los sujetos cometieron el delito en la calle 44, del Fraccionamiento Lindavista.

La denuncia por este incendio provocado será por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa, agregó la enfermera Beatriz.

Durante el ataque con fuego también estaba adentro del domicilio la hija de Beatriz, Ari Madrazo, y una compañera de la jefa de terapia intensiva.

En esta entidad, el pasado 22 de mayo entró en vigor el decreto 221/2020 con el cual se modificó el Código Penal de Yucatán para agravar las sanciones contra las personas que agreden a personal de salud, sobre todo en casos de emergencia sanitaria.

El Congreso de Yucatán aprobó hasta 300 días de multa y también un máximo cinco años de cárcel a cualquier persona que realice o incite a cometer agresiones contra este personal de salud.

Son varias las agresiones que se han registrado en el país contra enfermeros y enfermeras principalmente, ya que los agresores temen contagiarse de coronavirus al estar cerca del personal de salud que atiende pacientes con COVID-19.

Uno de los casos registrados en México fue en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde una enfermera fue rociada con cloro por parte de sus vecinas al llegar a su casa, después de una larga jornada de trabajo.

Otra enfermera resultó con quemaduras de segundo grado al ser atacada con café caliente al salir de una tienda OXXO.

Mientras que otro enfermero en el estado norteño de Nuevo León fue discriminado por el conductor de un autobús que le negó el servicio por llevar puesto su uniforme de trabajo.

