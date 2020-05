No engordar sin hacer ejercicio es posible si sigues los siguientes consejos

No engordar sin hacer ejercicio es una situación ideal para quien no tiene la posibilidad de ejercitarse como desea. Sin embargo, no es algo fácil, ya que se requiere de mucha dedicación y una buena alimentación.

Aunque no es sencillo, pero tampoco es imposible, como verás a través de los siguientes 10 consejos para no engordar sin hacer ejercicio.

1. Beber agua

Según un artículo del portal Mejor con Salud, el agua nos ayuda a eliminar toxinas de nuestro cuerpo, cumpliendo una función depurativa ideal para mantener nuestro peso.

2. No disminuir las calorías

Una dieta hipocalórica acostumbrará a nuestro cuerpo a usar menos energía, lo que hará más difícil gastar energía y, por ende, deshacernos de las calorías.

3. Elegir bien las grasas

Las grasas saturadas son aquellas que representan un peligro para nuestro cuerpo, por lo que su presencia en nuestra dieta debe ser reducida.

4. Usar cayena para los guisos

La pimienta de cayena es un ingrediente útil para no engordar sin hacer ejercicio porque elimina las calorías en nuestro cuerpo. Su inclusión ha de ser progresiva para no abusar de ella y generar problemas gástricos.

5. Consumir infusión de jengibre

El jengibre ayuda mucho en nuestra digestión y también en la eliminación de líquidos, haciéndolo un elemento recurrente en todo régimen de alimentación orientado a la pérdida de peso.

6. Aceite de coco (quizá)

Existe un rumor alrededor del aceite de coco que afirma que este ingrediente incrementa nuestra capacidad para quemar calorías, pero un estudio realizado por la Oxford Brooks University lo ha desmentido. Es por eso que su consumo queda a discreción de cada quien.

7. Alimentación rica en vegetales

Los vegetales suelen contener pocas calorías, convirtiéndolos en un grupo alimenticio ideal para no engordar sin hacer ejercicio.

8. Múltiples comidas al día

Puedes incrementar tu gasto energético al tener múltiples comidas al día. Estos platos no deberían llenarte del todo, pero deben brindar cierta sensación de saciedad.

9. Cuidarse de los estimulantes

La cola y el café son dos estimulantes que nos ayudan a mantenernos activos y despiertos, pero tiene efectos secundarios que pueden fomentar la acumulación de grasas, por lo que no debemos consumirlos frecuentemente.

10. Descansar

Una investigación realizada en la Universidad de Chicago concluyó que dormir poco altera el sistema nervioso, y también estimula el aumento de peso. A partir de esto, es importante que siempre descansemos la cantidad de tiempo que nuestro cuerpo necesita, ni más ni menos.

Estar pendientes de lo que consumimos es necesario para que nuestro peso no se salga de control y cuidemos nuestra salud. Como reflejan los 10 consejos anteriores, esto contempla muchos factores, por lo que no un asunto fácil. Sin embargo, con dedicación, se puede lograr.