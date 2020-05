Más arrestos en las protestas por la muerte de George Floyd en Nueva York

Cientos de personas se reunieron afuera del Barclays Center en Brooklyn el viernes para comenzar en Nueva York lo que se espera que sea otra noche agitada de manifestaciones similares en todo el país.

Las protestas han estallado en todo Estados Unidos por la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que murió después de que el agente de policía de Minneapolis Derek Chauvin, lo inmovilizara presionando en su cuello.

El viernes, el fiscal del condado de Hennepin Mike Freeman, dijo que Chauvin fue acusado de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado.

Autoridades de NYPD confirmaron que se realizaron arrestos en Foley Square y en el Puente de Brooklyn por bloquear el tráfico y por conducta desordenada el viernes por la tarde, informa CBS New York.

El alcalde Bill de Blasio envió un mensaje a los manifestantes, pidiéndoles que protesten pacíficamente y que tengan en cuenta el distanciamiento social y la protección requerida por COVID-19.

De Blasio los instó a respetar a la policía, y dijo que si están enojados, esa ira debería dirigirse a las autoridades responsables, no a los oficiales de policía que intentan hacer su trabajo.

To everyone protesting and expressing that anger and pain, please remember how important it is to protest peacefully. Please remember that we're in the middle of a pandemic. We have to do all we can to protect each other. Everyone out there has a responsibility.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 29, 2020