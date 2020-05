En la ciudad donde creció George Floyd cientos de manifestantes salieron a las calles a protestar

HOUSTON – “¡No puedo respirar!”, gritaban cientos de manifestantes en el exterior de la Alcaldía de Houston la tarde del viernes.

La rabia se escuchaba en sus voces: “¡No justicia, no paz!”. En una voz todos pedían “¡justicia para George!”.

La marcha comenzó en las instalaciones del Parque Discovery Green a eso de las 2 p.m. y bajo la custodia de la Policía de Houston los manifestantes caminaron por las calles del centro hacia la Alcaldía.

Con sus pancartas y altavoces denunciaron la muerte de George Floyd cuando estaba bajo la custodia de cuatro policías de Minneapolis.

george floyd was not resisting arrest. this video got taken down, please spread it pic.twitter.com/CNfqK7dMTo

La muerte de Floyd tiene un significado especial para Houston porque él era houstoniano. Floyd creció en el Tercer Barrio de la ciudad y fue alumno de la preparatoria Jack Yates, donde jugó fútbol americano.

Varias organizaciones cívicas participaron en la manifestación y junto con la Policía cooperaron para que se realizara pacíficamente.

El jefe de la Policía Art Acevedo reportó un incidente de una mujer que cargaba un rifle y se acercó a los manifestantes, pero la situación fue rápidamente controlada por oficiales.

La manifestación en Houston inició una hora después de que las autoridades en Minneapolis dieron a conocer que el oficial Derek Chauvin fue detenido por su supuesta responsabilidad en la muerte de Floyd el pasado lunes en Minneapolis, hecho que ha desencadenado una ola de protestas en el país.

BREAKING: Derek Chauvin, one of four former officers fired for involvement in George Floyd’s death, has been charged with murder and manslaughter, Hennepin County Attorney Mike Freeman announces. https://t.co/70BeNIjMHL pic.twitter.com/XVrvNFw2IA

— ABC News (@ABC) May 29, 2020