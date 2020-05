Imágenes fuertes: Es de Texas el hombre que aparece en un video donde muere bajo la custodia de cuatro policías; les decía “no puedo respirar”

HOUSTON – Un hombre afroamericano que murió violentamente bajo la custodia de la Policía en Minneapolis era del área de Houston.

El perturbador incidente que fue captado en video resultó en la despedida cuatro policías el lunes.

En las imágenes se puede observar a uno de cuatro oficiales sujetar a George Floyd y mientras que lo tenían en el pavimento uno de ellos le colocó una rodilla sobre la nuca.

En uno de los videos grabados por un testigo se captan alrededor de diez minutos del incidente. Durante la detención es posible escuchar a Floyd decirle al oficial que no podía respirar minutos antes de que se dejara de mover.

"I CAN'T BREATHE": Video shows George Floyd, a black man that police say was a possible "forgery" suspect, pleading with Minneapolis cops for air as they press a knee into his neck. Floyd loses consciousness and later dies.

Click here for the full video: https://t.co/gD3hBFhbgL pic.twitter.com/h5SabBHR7M

— CBS News (@CBSNews) May 26, 2020