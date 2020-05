“No puedo respirar”: el grito de protesta por la muerte de George Floyd recorre Estados Unidos

Las protestas que ocurren en todo Estados Unidos por la muerte del afroamericano George Floyd llegaron este viernes hasta la Casa Blanca, donde un nutrido grupo de manifestantes se unió al grito de “no puedo respirar”.

La movilización en principio pacífica en Washington DC derivó en escaramuzas con los policías y agentes del Servicio Secreto tras la detención de al menos dos de los manifestantes, lo que fue respondido con botellas de plástico lanzadas por algunos de los presentes, según los medios locales.

Breaking: The White House is on lockdown due to George Floyd protests outside the building. Demonstrators are being pushed back by the Secret Service after tossing over temporary barricades. pic.twitter.com/no3goMfm86

“La Casa Blanca está bajo órdenes de cierre del Servicio Secreto debido a las protestas afuera por George Floyd”, escribió en su cuenta de Twitter el corresponsal de la cadena NBC News, quien indicó que permanecía junto a una docena de reporteros dentro del ala oeste de la sede del Gobierno estadounidense.

La medida fue levantada posteriormente, dijo el periódico The Washington Post.

Los manifestantes en más de una ocasión derribaron algunas de las barricadas instaladas frente a la Casa Blanca, lo que generó algunos momentos de tensión.

Los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se enfrentaron con los manifestantes que protestaban en el centro de Los Ángeles el viernes por la noche por la violenta muerte de George Floyd a manos de un oficial de policía de Minneapolis.

Alrededor de las 6:40, los oficiales detuvieron a varios manifestantes cerca de la intersección de las calles Fifth y Olive, aunque no se supo de inmediato si fueron arrestados. Un policía fue llevado al hospital con lesiones, después de la escaramuza cerca de la plaza Pershing, reportó CBS 2.

Los manifestantes se reunieron afuera del ayuntamiento alrededor de las 5 p.m. y marchó hacia el sur por Spring Street antes de dirigirse hacia el norte por Figueroa Street. Poco antes de las 8 p.m., los manifestantes bloquearon ambos lados de la autopista 110 en Wilshire en un aparente enfrentamiento con la policía que detuvo a un número desconocido de manifestantes que no cumplieron con las órdenes de dispersarse.

Cientos de personas se reunieron afuera del Barclays Center en Brooklyn [FOTOS] el viernes para comenzar en Nueva York lo que se espera que sea otra noche agitada de manifestaciones similares en todo el país.

Autoridades de NYPD confirmaron que se realizaron arrestos en Foley Square y en el Puente de Brooklyn por bloquear el tráfico y por conducta desordenada el viernes por la tarde, informó CBS New York.

Floyd falleció el lunes pasado por la noche después de ser detenido de forma violenta bajo sospecha de haber intentado usar un billete falso de 20 dólares en un supermercado. En videos grabados por viandantes aparece un agente apretando con la rodilla su cuello durante varios minutos.

“Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar. Por favor”, se escucha a Floyd, mientras agoniza.

Miles de manifestantes se congregaron este viernes a la caída de la tarde en diferentes ciudades de Estados Unidos para protestar por la muerte del afroamericano George Floyd al ser detenido por la Policía el pasado lunes, unas protestas que han derivado días atrás en vandalismo y saqueos en Minneapolis, donde hoy se impuso el toque de queda.

El “no puedo respirar” de Floyd se ha convertido en el grito de las protestas de los últimos días en Minneapolis, que se han extendido por otras partes del país.

En Columbus, Ohio, una manifestación que comenzó pacíficamente se tornó violenta en la madrugada del viernes, con ventanas destrozadas en el Statehouse de Ohio y en escaparates a lo largo de las calles del centro.

También en Atlanta se registraron protestas por este hecho, que derivaron en hechos violentos.

#BREAKING More vehicle fires break out during the Downtown #Atlanta protests. At least one of the vehicles is a @GaTechPD Patrol Car. @ATLFireRescue is on scene. Protesters are also breaking windows of businesses nearby. #fox5atl #GeorgeFloyd pic.twitter.com/pZEdxvBxf7

Una multitud se agolpó frente a la sede central de la cadena CNN en Atlanta y lanzó piedras contra la fachada.

En medio de la confusión, varios vehículos de la Policía que permanecían estacionados también fueron blanco de las piedras y otros objetos contundentes y al menos uno de ellos fue quemado.

Breaking: Demonstrations over the killing of George Floyd have turned violent in Atlanta. Rioters have set a police car on fire outside the CNN headquarters. pic.twitter.com/4sEXqtYNy0

Desde el viernes y hasta el domingo por la mañana está vigente el toque de queda declarado por los alcaldes de Minneapolis y Saint Paul, conocidas como las ciudades “gemelas” por estar solo separadas por el río Mississippi, para aplacar las protestas y disturbios ocurridos los últimos tres días por la muerte de Floyd.

Demonstrators across the country take part in protests over the death of George Floyd, a black man who was seen pinned down in a video by a white police officer and later died.

Charges have been filed against one of the four officers at the scene. https://t.co/rh5hSEXoRn pic.twitter.com/DpuuPqG7oC

— ABC News (@ABC) May 30, 2020