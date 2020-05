¿Por qué las mujeres viven más que los hombres?

Hay estudios que comprueban que las mujeres tienen más años más de vida que los hombres

De acuerdo a la OMS, el promedio de esperanza de vida en todo el mundo en 2016 era de 72 años. Sin embargo, al dividir esta estadística entre hombres y mujeres, resulta que los hombres viven, en promedio 69 años, mientras que las mujeres llegan a alcanzar los 74 años de vida.

Según la un artículo de la BBC, existen diversos factores para que esto ocurra. Algunos de ellos son:

Genes y hormonas

Los genes y las hormonas juegan un papel importante en la longevidad de las mujeres. De acuerdo con el profesor David Gems, catedrático del University College London, las mujeres, al contar con 2 cromosomas X tienen un respaldo, o copia de seguridad en caso de que uno de los cromosomas tenga un defecto genético.

Y es que los cromosomas X poseen una gran cantidad de genes que ayudan a preservar la vida. Otro factor importante son las hormonas. El estrógeno, la hormona femenina, tiene la capacidad de absorber sustancias químicas que resultan venenosas y producen estrés en las células.

Al mismo tiempo, el estrógeno contribuye a eliminar el colesterol malo. Esto sirve como protección para las enfermedades del corazón, lo que reduce las incidencias de infarto en las mujeres y les permite gozar de buena salud cardíaca.

Oficios y conflictos

Los hombres, en muchos casos, asumen oficios que son peligrosos. Los conflictos también son una razón para que la longevidad masculina sea menor que la de las mujeres. Sin embargo, esto no quiere decir que el hecho de que ellas vivan más tiempo sea una ventaja.

De hecho, las mujeres sufren más enfermedades, sobre todo en la parte final de sus vidas. De acuerdo a lo publicado en la revista médica Cell Press por Kathleen Fischer y Steven Austad, de la Universidad de Alabama, las mujeres de algunos países occidentales visitan con más frecuencia al médico.

Deben tomar más medicamentos que los hombres y también suelen perder más días laborables debido a problemas de salud. Incluso, llegan a pasar más días en el hospital que los hombres.

Es cierto que las mujeres viven más que los hombres, pero esto de por sí no representa ninguna ventaja si no tienen las condiciones de vida idóneas para desenvolverse con normalidad, ya que hay países donde ellas sufren discriminación en comparación a los hombres o la situación sanitaria no contribuye a que gocen de una buena salud física y emocional.