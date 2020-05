¡Qué tranza! Los mejores memes sobre la posible desafiliación del Cruz Azul

La noche del jueves, la periodista de Denise Maerker, de Televisa, dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México congeló las cuentas de Guillermo ‘Billy’ Álvarez Cuevas, José Alfredo Álvarez Cuevas y Víctor Manuel Garcés, directivos de la cooperativa Cruz Azul, a causa de una investigación por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

— Denise Maerker (@DeniseMaerker) May 29, 2020

De acuerdo a las investigaciones encabezadas por la dependencia, ‘Billy’ Álvarez, presidente de la Cooperativa Cruz Azul, habría realizado movimientos irregulares por $1,200 millones de pesos mexicanos ($54 millones de dólares) en distintos países.

Tras este descubrimiento, el equipo de futbol Cruz Azul podría quedar desafiliado de la Federación Mexicana de Futbol, pues en el artículo 66 del Reglamento de Afiliación, Nombre y Sede de la Liga MX, se establece que un equipo podrá perder la afiliación si “El dueño y/o los Directivos del Club incurren en actos delictivos o de dudosa reputación, a juicio del Comité Ejecutivo”.

— Juanmartín Montes (@juanmarmontes) May 29, 2020

Con esta posible desafiliación en el aire, las redes sociales se agitaron y los memes no se hicieron esperar. A continuación te dejamos con algunos de los más ingeniosos.

¡Changos! no debi decir que Billy Álvarez era mi cliente…

¡Changos! No debi decir que su cuenta era secreta…

¡Changos! No sé por que dije que el dinero de Cruz Azul era ilegal… pic.twitter.com/c2chlmblu2

— Simpsonito (@SimpsonitoMX) May 29, 2020