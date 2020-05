Toque de queda en toda la ciudad de Los Ángeles, que pide apoyo de la Guardia Nacional

Los disturbios en el área de Fairfax, al oeste de la ciudad, causaron la decisión de Eric Garcetti

Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, dijo la noche del sábado que la orden de toque de queda originalmente establecida para el centro de la ciudad de 8 pm a 5:30 am se ha extendido a todo Los Ángeles, debido a los disturbios.

Específicamente, una serie de saqueos en tiendas del centro comercial The Grove, en el lado oeste de Los Ángeles, llevaron a Garcetti a la difícil y drástica decisión, según diversos reportes. El área de Fairfax fue el epicentro de los disturbios del sábado.

The curfew has been expanded to the entire city to keep Angelenos safe. People in the City of Los Angeles are required to stay indoors tonight, starting at 8 p.m. until 5:30 a.m. on Sunday morning. — MayorOfLA (@MayorOfLA) May 31, 2020

Aproximadamente una hora después de extender el toque de queda, el alcalde angelino pidió al gobernador Gavin Newsom apoyo de la Guardia Nacional, una posibilidad que Garcetti había señalado al escalar los disturbios.

UPDATE: Los Angeles Mayor Eric Garcetti says that he is requesting as many as 700 National Guard troops to help keep order in the city tonight. He

says, "Violence is never the answer." — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) May 31, 2020

El alcalde lamentó la situación al admitir que los disturbios por la muerte de George Floyd combinados con la pandemia del COVID-19 representan “el momento más pesado que haya experimentado como residente de Los Ángeles” al menos desde 1992.

La decisión tiene efectos secundarios, incluyendo el cierre de los centros de pruebas del coronavirus.

“Se suponía que este sería un fin de semana de apertura, y luego vimos el cierre de una vida en Minneapolis”, comentó Garcetti.

We will always protect free speech and Angelenos’ right to live without fear of violence or vandalism. To increase safety for demonstrators, law enforcement and all citizens of Los Angeles, we are putting a curfew in place from 8 p.m. to 5 a.m.

https://t.co/vy3XM760qb — MayorOfLA (@MayorOfLA) May 30, 2020

La madrugada del sábado se registraron cientos de arrestos por disturbios en el centro de Los Ángeles. Pero claramente la situación ha empeorado.