Juan Carlos Osorio reveló lo que pasó previo al juego ante Brasil y culpó a los jugadores del Tri de la eliminación en Rusia 2018

El entrenador colombiano apuntó que a los jugadores les faltó carácter

El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio fue el elegido para cargar con las ilusiones de la afición mexicana para el proceso rumbo a Rusia 2018, donde se esperaba que cambiara la historia y por fin calificara a la Selección Mexicana al ansiado quinto partido.

Tras conseguir fácilmente el pase al Mundial y ganar de manera majestuosa su primer partido ante el entonces campeón del mundo Alemania, se pensó que por fin el Tri conseguiría su cometido, sin embargo, la historia fue la misma pues en octavos de final cayó ante Brasil.

A casi dos años de la justa, Osorio habló para ESPN Brasil de lo que pasó previo al encuentro frente a la verdeamarelha y contó que los jugadores mexicanos no se sentían listos para enfrentar a un equipo de esa categoría.

“Cuando enfrentamos a Brasil yo reuní a todos los jugadores de México y pregunté ¿ustedes creen que estamos preparados para jugar contra Brasil?’ y la respuesta fue silencio. Yo dije ‘yo estoy preparado porque me he preparado 30 o 40 años para jugar contra los mejores’. Es muy difícil trasmitirle al jugador esa forma de pensar porque nace de acá (del corazón) y de aquí (de la mente) de tener valor moral para jugar contra los mejores”, apuntó el ahora técnico del Atlético Nacional.

Asimismo dijo que sabía que Brasil tenía mejores jugadores que México y aunque tenía elementos muy bueno, le hizo falta tener más futbolistas de nivel.

“Eran muy buenos. Teníamos a Carlos Vela, Héctor Herrera, Hirving Lozano, pero necesitábamos otros como Brasil que tiene a William, Neymar, Gabriel Jesús, Coutinho, nosotros sólo teníamos a Carlos Vela. Brasil tenía a Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, en México Héctor Herrera solamente. De laterales Marcelo y Alves, nosotros tuvimos que reconvertir a Jesús Gallardo como lateral izquierdo. La diferencia está en los jugadores”, aseguró Osorio.

De igual forma, aceptó que se equivocó en el partido ante Suecia, en el que perdieron 3-0, ya que buscó ganar el encuentro y no asegurar el primer lugar de grupo para evitar a la ‘canarinha’.

“Con México me equivoqué contra Suecia porque en el intermedio estábamos 0-0 y yo hice cambios para atacar porque nunca he hecho sustituciones para empatar y me equivoqué, terminé perdiendo y jugamos contra Brasil. Si empatábamos íbamos contra Suiza y ahí yo tomo la decisión de continuar atacando y perdimos”, declaró Juan Carlos Osorio.