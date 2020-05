Trabajadores de Rite Aid exigen el regreso del bono extra

Empleados de la farmacia también exigen más protección en su establecimiento

Decenas de activistas y defensores de los trabajadores protestaron este viernes frente a la farmacia Rite Aid, ubicada entre el bulevar Figueroa y la calle 43, en el Sur de Los Ángeles para pedir que se les extienda el aumento de pago que se les otorgó hace semanas por ser considerados trabajadores esenciales.

Desde el 15 de marzo la compañía Rite Aid dio un aumento de $2 a sus trabajadores por ser considerados “héroes” y laborar durante la pandemia.

Además, dijeron que el personal de la administración de las tiendas, farmacéuticos, encargados del centro de distribución y los asociados profesionales de RediClinic recibieron un “bono de héroe” de $1,000.

Sin embargo, con la reapertura de más negocios el aumento fue suspendido el 16 de mayo. Este fin de semana se convierte en el último día que los empleados recibirán el cheque con el aumento.

Laura Orantes, es una de las empleadas que recibió este aumento. Ella ha trabajado para una farmacia Rite Aid desde hace 32 años y dijo que el hecho de que reabran más negocios no quiere decir que el virus se ha extinguido. Por esta razón exige que el pago extra continúe vigente.

“Esto apenas comienza y nosotros como empleados nos exponemos con los clientes”, indicó a La Opinión. “Lo único que se necesita es un cliente infectado que venga para que infecte a toda la tienda”.

La empleada, de 51 años de edad, agregó que los supervisores de las tiendas Rite Aid no están reforzando la regla de que los clientes utilicen mascarillas cuando entran a comprar e indicó que a diario llega demasiada gente a la tienda, por lo que los trabajadores están expuestos al contagio.

Orantes vive con su hijo y nieto y es muy preocupante cada que llega a su hogar, sobre todo con el niño que tiene 5 años y quiere abrazarla.

“Yo cuando llego me quito los zapatos, me baño de inmediato y lavo mi ropa. No los quiero contagiar”.

A su parecer, dijo que lo más justo sería que el aumento de los $2 fuera permanente, ya que durante la crisis la tienda no fue afectada por que no cerró.

Más protección

Durante la protesta los trabajadores, que son representados por el sindicato UFCW Local 770, también pidieron que se implementen medidas de seguridad estrictas en todas las tiendas, incluyendo el requerir que todos los clientes usen cubre boca, que haya desinfectante de manos y asegurar que estos estándares sean cumplidos en todas las tiendas fuera de Los Ángeles.

Verónica Palacios dijo haber trabajado para el Rite Aid del Sur de Los Ángeles por más de 18 años en la sección de la farmacia y dijo que le preocupa estar al frente ya que la tienda los limita en muchas ocasiones.

“Por ejemplo, con el desinfectante de manos, con las toallitas para limpiar las vitrinas y las mesas. A veces nos dicen que no gastemos mucho”, mencionó.

“Pero yo no puedo utilizar un par de guantes todo el día. No queremos que nos digan que no gastemos cuando es por nuestra salud”.

La mujer tiene dos hijos y cuenta que el menor, de 10 años, tuvo problemas al principio para entender ‘la indiferencia’ de su madre, ya que no lo podía abrazar sin antes bañarse y limpiarse completamente al llegar del trabajo por temor a infectarlos.

“Una vez él lloró y me dijo: ‘¿Tu estas enferma?’ Y entonces tuve que explicarle lo que pasaba en mi trabajo”, dijo Palacios. “Es muy triste dejar saber a tu hijo que no te puede abrazar y en el trabajo no les importa tu vida personal solo quieren que estemos ahí”.

Palacios al igual que Orantes pide que no les eliminen los $2 de aumentó que les habían dado.

“Nos quieren quitar el pago adicional pero el peligro sigue, ese no ha desaparecido”, indicó Palacios.

“Queremos que nos valoren, esos $2 puede ser poquito pero es algo y yo lo agradezco mucho”.

La Opinión intentó contactar a Rite Aid pero no hubo respuesta al cierre de esta nota. Sin embargo, en su comunicado de abril, la compañía dijo que iban a permitir que los asociados usen máscaras y guantes a su discreción.

“Rite Aid está en primera línea para ayudar a los estadounidenses a hacer frente a la pandemia del COVID-19”, dijo Hayward Donigan, presidente y director ejecutivo de Rite Aid.

“Estamos trabajando las 24 horas para asegurarnos de que estamos haciendo nuestra parte para proporcionar a los asociados, clientes y comunidades de Rite Aid lo que necesitan durante estos tiempos sin precedentes, desde la entrega de medicamentos hasta garantizar tiendas limpias, seguras y abastecidas”.