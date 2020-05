Video: También ganó la violencia en Texas: En Houston y Dallas las manifestaciones por George Floyd cayeron en caos

HOUSTON – Varias ciudades en Texas se unieron a las manifestaciones por la muerte de George Floyd y aunque a primera instancia dieron la indicación de que no caerían en la violencia terminaron convirtiéndose en zonas de peligro.

En Houston todo comenzó alrededor de la 2 p.m. Lo que parecía haber sido una manifestación pacífica se convirtió horas después en un caos por las calles del centro de Houston.

La muerte de Floyd tiene un significado especial para Houston porque él era houstoniano. Floyd creció en el Tercer Barrio de la ciudad y fue alumno de la preparatoria Jack Yates, donde jugó fútbol americano.

Varias organizaciones cívicas participaron en la manifestación y junto con la Policía cooperaron para que se realizara pacíficamente.

“¡No puedo respirar!”, gritaban cientos de manifestantes en el exterior de la Alcaldía de Houston la tarde del viernes.

La rabia se escuchaba en sus voces: “¡No justicia, no paz!”. En una voz todos pedían “¡justicia para George!”.

La marcha comenzó en las instalaciones del Parque Discovery Green y bajo la custodia de la Policía de Houston los manifestantes caminaron por las calles del centro hacia la Alcaldía.

No se registraron mayores incidentes a primera instancia y una gran parte de los manifestantes comenzaron a alejarse de la Alcaldía, pero algunos grupos se comenzaron a formar y se dirigieron a diferentes partes del centro.

Unos intentaron obstruir una calle cerca de la carretera I-45, otros se dirigieron a una estación de Policía ubicada por la calle Houston y algunos comenzaron a caminar por las calles causando daños a negocios.

En un video se puede observar a manifestantes destruyendo los vidrios de un restaurante y agrediendo a una persona que les pedía no dañar la propiedad. En las imágenes se puede observar que alguien le tira un proyectil y lo golpea en la cabeza.

Videos que comenzaron a transmitirse en las redes sociales mostraban a grupos de manifestantes rompiendo vidrios de negocios y en uno aparecieron varias personas destruyendo una patrulla de la Policía.

Oficiales tuvieron que cerrar los accesos al centro y estuvieron tratando de controlar a los manifestantes hasta el sábado por la madrugada. La Policía reportó por lo menos 60 arrestos y varios oficiales heridos.

La manifestación en Houston inició una hora después de que las autoridades en Minneapolis dieron a conocer que el oficial Derek Chauvin fue detenido por su supuesta responsabilidad en la muerte de Floyd el pasado lunes en Minneapolis, hecho que ha desencadenado una ola de protestas en el país.

En Dallas los manifestantes esperaron hasta la noche para comenzar a protestar y causaron severos daños a negocios y vehículos de la Policía.

Oficiales estuvieron lidiando con los manifestantes hasta el sábado por la madrugada.

