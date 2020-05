Marcelo Barovero, de ser la estrella de Rayados… a la tercera división de España

El arquero que tuvo un paso brillante por Necaxa y Monterrey, jugará sus últimos años en Europa

Marcelo Barovero, arquero argentino que tuvo un extraordinario paso por el fútbol mexicano, anunció que no continuaría con los Rayados del Monterrey ya que decidieron no renovarle el contrato y aseguró que tampoco volvería a jugar en su país porque l futuro de la liga es incierto.

OFICIAL: Marcelo Barovero deja de ser futbolista del Club de Fútbol Monterrey tras 2 años en la institución. Ganó Concachampions ante Tigres y Liga ante América. Fundamental en ambas Finales. El argentino NO va a renovar contrato. El 'Trapito' se va como un HISTÓRICO. pic.twitter.com/Gxs4igiXgh — DLPTLV (@dlptlv) May 27, 2020

Su futuro está en España, un movimiento lógico para un arquero de sus condiciones y calidad, lo inesperado es que estará en la tercera división, jugando para el Burgos CF en donde juega un viejo conocido de “Trapito”: Leonardo Pisculichi.

Barovero habló en varios medios de la posibilidad de continuar su carrera en Europa, pero hasta ahora se conoce su destino final.

🤝| Por representarnos siempre con valentía y dar el máximo por el Equipo, ¡Gracias, Marcelo Barovero!👏🏼 Campeón de @TheChampions y @LigaBBVAMX 🌟 ¡Nuestra #gratitud por las alegrías y atajadas inolvidables! 🧤 Mucho éxito siempre, #EnLaVidaYEnLaCancha 🔵⚪ pic.twitter.com/nanIahEypF — Rayados (desde 🏡) (@Rayados) May 27, 2020

“Estoy ilusionado con la esperanza de que salga algo bueno. Preferiría que esté todo solucionado, pero estoy tranquilo. A Argentina no vuelvo porque no está claro el arranque del fútbol. Por una cuestión deportiva no puedo esperar eso“