LOS ÁNGELES.- Don José recibió una llamada telefónica a las 9:30 de la noche del viernes de un amigo que se encontraba en medio de los disturbios que a esa hora se registraban en el centro de Los Ángeles y le pedía ayuda ya que un grupo de jóvenes lo habían encerrado en su propio automóvil cuando salía de trabajar.

Era una de las violentas manifestaciones que en esta ciudad, como en otras del país, se han llevado a cabo por la muerte del afroamericano George Floyd ocurrida el pasado lunes 25 de mayo al ser sometido por un policía de Minneapolis, en Minnesota.

Don José de inmediato tomó el Metro, pero no pudo llegar hasta la zona del conflicto porque las estaciones del transporte estaban cerradas, por lo que tuvo que caminar varias calles viendo cómo los manifestantes causaban destrozos y saqueaban comercios.

Cuando llegó a la esquina de la calles Hill y Cuarta vio que el auto de su amigo tenía cristales rotos, estaba todo pintarrajeado y adentro se encontraba su amigo junto con otras tres personas desconocidas.

Lo tenían prácticamente secuestrado, le habían quitado su teléfono celular y la cartera.

Para que pudiera ser liberado, una mujer con el rostro cubierto con un pañuelo que era parte de un grupo de jóvenes que parecían dirigir los desmanes, le dijo que tenía que realizar dos “actividades”, que no eran otra cosa más que actos de vandalismo.

“Me pidieron que pusiera en medio de la calle un carrito de hot-dogs que explotó”, dijo don José sobre la primera “actividad” que debía cumplir para rescatar a su amigo.

Y la tuvo que hacer.

“Ellos ya tenían preparado el carrito, cuando yo lo puse en medio de la calle me eché a correr y luego pasó un hombre que le prendió fuego y explotó como fuegos artificiales”, comentó.

Eso ocurrió en la calle Hill, entre las calles Siete y Ocho, precisó don José, por lo siguió avanzando hacia el sur junto con el grupo que lo obligaba a realizar actos vandálicos. Al llegar a la intersección con la calle Nueve le indicaron que su segunda “actividad” sería incendiar a un montón de basura que habían acumulado en una esquina.

Y de nuevo lo hizo.

Al cumplir las dos “actividades” regresó con la misma mujer del pañuelo en la cara a la calle Cuarta donde estaba su amigo secuestrado, a quien sólo le regresaron la cartera y lo liberaron al filo de la medianoche.

Don José y su amigo regresaron a sus casas en Uber ya que no les permitieron llevarse el carro porque los incitadores dijeron que le prenderían fuego.

Al igual que él, señaló don José, otras personas que eran familiares o amigos de los tres desconocidos que estaban secuestrados en el auto de su amigo también fueron obligados a realizar actos vandálicos.

A una mujer, contó don José, le ordenaron que lanzara botellas de vidrio a comercios y edificios del área y a un hombre le dieron un tubo con el que tenía que ir golpeando los vehículos estacionados en la calle.

Curfew in LA is in place. Anarchists go home. We LOVE our city…we love our country… we want everyone to be safe! – @LACoSheriff #LosAngelesProtest

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) May 31, 2020