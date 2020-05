Policías se unen a las marchas de protesta en algunas ciudades de Estados Unidos

En Nueva Jersey y Michigan se vieron escenas de solidaridad y unión

La solidaridad se impuso sobre la violencia en algunas de las marchas de protesta por la muerte de George Floyd a manos de la Policía de Minneapolis.

Videos en redes sociales muestran que algunos cuerpos de policía se unieron a los pedidos de justicia por Floyd y el fin del racismo.

En Flint, Michigan, un video muestra al alguacil y a sus hombres unirse a la protesta después de que una multitud se lo pide.

“Camina con nosotros”, es el coro de los manifestantes. A lo que el alguacil responde: “vamos”.

Oh my God it’s happening in Flint too. Protesters chanted: “WALK WITH US!!” So the sheriff and his men joined the protest.#GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/igRsMyD5aD — Joshua Potash (@JoshuaPotash) May 31, 2020

Un imagen similar se vio en Camden, Nueva Jersey. Videos muestran a los agentes encabezar las manifestación. Ninguno está vestido para contener disturbios.

Salute to my hometown Camden, NJ for showing out with a successful protest with cops joining in this afternoon. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/yBl9QeXtFB — El Ingobernable🦂 (@CForClarity) May 30, 2020

in the camden protest, the police officers walked WITH the protesters. this is so so beautiful & this is the change we need. pic.twitter.com/GXJoxhZWAJ — claudia !! (@claudialuvstay) May 31, 2020

En Newark, la ciudad más grande de Nueva Jersey y en donde los afroamericanos son mayoría, no se vio a la Policía al lado de los manifestantes, pero la protesta transcurrió en paz.

Allí se vio a la comunidad escuchar discursos.

Everything peaceful in Newark NJ pic.twitter.com/JNHJcpB7Gz — Drug War Veteran 🇨🇴 (@babyfacedoutlaw) May 30, 2020

También se vio a miembros de la población evitar saqueos.

In Newark, people are protesting peacefully and actually stopping any potential looters and burners. Turns out you can send a message and also care about your own community. This should be an example for any other city.#NewarkProtest #NewarkNJpic.twitter.com/1T4ML4oAds — Price of Reason (@priceoreason) May 31, 2020

Y hasta hubo tiempo para un baile. Algo parecido se vio en Morristown, también en el Estado Jardín.

Las imágenes en estas pequeñas ciudades contrastan con las de las grandes urbes, en donde los arrestos, saqueos y disturbios fueron predominantes.