Queman el edificio del club latino donde trabajaron George Floyd y el policía Derek Chauvin

Manifestantes en Minneapolis quemaron el club El Nuevo Rodeo, la discoteca latina donde coincidieron George Floyd y el policía que lo mató, Derek Chauvin.

Una foto en Twitter muestra parte de la manzana donde quedaba el club completamente destruida después de la jornada de disturbios del viernes.

El bar tenía un aviso en la esquina del edificio donde quedaba un negocio de cambio de cheques. El Nuevo Rodeo quedaba a medio bloque, en un inmueble vecino de menor altura.

Not sure the bar was there, just the sign. Do we know about the building next door where Nuevo Rodeo actually was. pic.twitter.com/Bhi21lmIAY

— J Mapu Mesa (@JuanMapu) May 31, 2020