Saquean un centro comercial en Miami durante una violenta protesta por la muerte de George Floyd

El popular centro comercial Bayside de Miami (Florida) sufrió varios saqueos y actos vandálicos, según algunas fotografías y videos que han circulado a través de la red.

Foot Locker at Bayside also looted. Riot police just moved in. Everybody already cleared it. pic.twitter.com/RbgSRHjDLT — Joel Franco (@OfficialJoelF) May 31, 2020

Todo empezó con una pacífica manifestación para mostrar la repulsa a la muerte del afroamericano George Floyd durante un arresto policial. La tensión fue creciendo por momentos y se empezaron a ver episodios violentos.

Por eso, muchos de los manifestantes fueron al área de Bayside y otras zonas del Bayfront Park para vandalizar y saquear algunas tiendas. En las imágenes se ven a algunas personas tirando piedras a los cristales y entrando a los establecimientos para robar lo que encontraban a su paso.

Multiple stores burglarized and vandalized at Bayside Marketplace during protests. Windows smashed here at Times Square Electronics and Lacoste. Miami police standing guard. Mall is closed. Stores just reopening after COVID-19 closures. pic.twitter.com/SiewLMSkFw — Doug Hanks (@doug_hanks) May 31, 2020

Según se podía ver en los videos que fueron difundidos en internet, algunos saquearon una tienda de Louis Vuitton y de Lacoste.

Este lugar es uno de los centros comerciales más populares de la ciudad ya que es muy transitado por turistas que vienen en crucero o que toman barcos para ir a ver la ruta de la casa de los famosos.

Some protestors turned into looters at Bayside Marketplace after police dispersed the crowd from police headquarters just a few blocks away.https://t.co/wpn4gs3mhW pic.twitter.com/GmVuTo6Cw5 — CBS4 Miami (@CBSMiami) May 31, 2020

Las protestas arrancaron el sábado sobre las 3 de la tarde en varios puntos de la ciudad, pero la del centro de Miami fueron las más violentas. Las autoridades ya han avisado que no van a tolerar estos actos vandálicos y que van a tomar acción al respecto.