El alcalde de Miami organiza fuegos artificiales a pesar de que el condado pidió suspenderlo por los disturbios

El alcalde del condado había dicho al de Miami que "no es era el día correcto" debido a los graves disturbios que se estaban produciendo

La ciudad de Miami acogió una exhibición de fuegos artificiales a pesar de que el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, pidió que se pospusieran porque esa noche “no era el día correcto”.

Los fuegos artificiales se habían planeado en la ciudad de Miami el sábado por la noche en honor a los sanitarios y personal de emergencia que han estado trabajando en la primera línea de batalla de la COVID-19.

Fireworks to the right and smoke from a police car on fire to the left. Because Miami, FLORIDA. pic.twitter.com/C4CVlGYuxI — David Lara Castro (@Davidlaracastro) May 31, 2020

Giménez se comunicó con el alcalde Francis Suárez, a la luz de las protestas en Miami y sus alrededores, relacionadas con la muerte de George Floyd en Minneapolis. Giménez dijo que acordaron que “hoy no es el día correcto”.

Sin embargo, una portavoz del Bayfront Park Management Trust dijo que no había planes para posponer los fuegos artificiales a pesar de la solicitud.

what the fuck Miami. why would you have a firework display that sounds like gun shots when tensions are this high during the protests?! #MIAMIPROTEST pic.twitter.com/ww6YSod98F — w (@witchphag) May 31, 2020

Giménez dijo en un comunicado que temía que “el sonido de los fuegos artificiales podría confundirse fácilmente con explosiones, y queremos asegurarnos de que todos nuestros residentes estén seguros y puedan ejercer su derecho a protesta en la Primera Enmienda sin temor a la violencia”.

Varios testigos dijeron que esos fuegos artificiales sonaron como una fuerte explosión.

Giménez también declaró que le preocupaba que los manifestantes hubieran trasladado su manifestación a la I-95, creando una “situación peligrosa para ellos y para los demás”.

“Este no es el lugar o la forma de protestar”, dijo Giménez. “La muerte de George Floyd fue claramente un asalto a la dignidad de la vida humana. Todos debemos enfrentarnos a este tipo de injusticias, pero debemos hacerlo pacíficamente”.

Giménez ordenó un toque de queda en todo el condado desde las 10pm y hasta las 6am hasta nuevo aviso.