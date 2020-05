Tras vencer el coronavirus, la actriz mexicana Cecilia Romo lucha contra una peligrosa bacteria

View this post on Instagram

#Urgente #Ayuda #DonaciónSangre Mi mamá @ceciliaromomx Ceci Romo está anémica – como resultado de las múltiples operaciones y procedimientos que ha tenido después del COVID. Les imploro me ayuden a pasar la voz para tener donadores de sangre Solicitamos donadores de cualquier tipo de sangre, para una transfusión urgente para Cecilia Romo, quien se encuentra en el hospital Médica Sur en la ciudad de México. Ceci está en recuperación, pero tiene una severa anemia que requiere de transfusión de sangre, y así, ayudarle a su recuperación. A todos se nos salieron las lagrimas cuando ayer la nefróloga nos mando una foto de Ceci Romo donde nos regala una sonrisa desde su cama de terapia intensiva – como una prueba de su alegría por estar viva y regresar pronto. Porfavor ayúdenme a que pueda recuperarse pasando la voz para donadores de sangre! Pedimos urgentemente ayuda con donaciones al banco de sangre de Medica Sur, por favor, comunicarse al teléfono 55 5424 7200 ext. 4210 y 3907, del hospital, de lunes a viernes 07:30 – 14:00 hrs; sábados, domingos y días festivos de 08:00 – 15:00 hrs, o a través de https://blooders.org. Con la donación a nombre de Cecilia Romo. ¡Muchas gracias!