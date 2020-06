CBP comparte foto del envío de la Patrulla Fronteriza a Washington DC para enfrentar protestas

La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha enviado personal a la capital del país para hacer frente a las protestas que han surgido al calor de la muerte de George Floyd, el afroestadounidense que murió bajo la custodia de la policía de Minneapolis.

Mark Morgan, el comisionado interino de la agencia federal, hizo el anuncio en Twitter y lo acompañó de una imagen de cientos de agentes formados. “Estas ‘protestas’ se han convertido en caos y actos de terrorismo doméstico por parte de grupos de radicales y agitadores. CBP está respondiendo la llamada y trabajará para mantener a salvo a DC”, escribió Morgan en la red social.

CBP personnel have deployed to the National Capital Region to assist law enforcement partners. These “protests” have devolved into chaos & acts of domestic terrorism by groups of radicals & agitators. @CBP is answering the call and will work to keep DC safe. pic.twitter.com/QLueFkgaPO

— Acting Commissioner Mark Morgan (@CBPMarkMorgan) June 1, 2020