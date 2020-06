Hermano de Floyd acusa que protestas eclipsan su muerte porque él prefería la paz

El hermano menor de George Floyd espera que las protestas a favor de su hermano terminen pronto, ya que éstas opacan su memoria, pues él apostaba por actos pacíficos.

Terrence Floyd dio una entrevistas a Good Morning America este lunes, donde dijo confiar que las manifestaciones terminen pronto, refiriendo que su hermano era un motivador pacífico.

“Siento que está eclipsando lo que está sucediendo”, dijo Terrence. “Como dije, él prefería la paz. Buscaba la unidad. Pero las cosas que están ocurriendo ahora… pueden llamarlo unidad, pero es unidad destructiva… De eso no se trataba mi hermano”.

EXCLUSIVE: George Floyd’s brother Terrence says he feels like violent protests are “overshadowing what is going on because he was about peace …. [this is] destructive unity. That’s not what he was about.” https://t.co/we0hSARItv pic.twitter.com/ko8aT2MiWo

— Good Morning America (@GMA) June 1, 2020