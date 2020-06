La cantidad de nueces que debes consumir para regular el colesterol y mejorar la salud cardiovascular e intestinal

La composición grasa de las nueces y su alto contenido en compuestos antioxidantes las vuelve uno de los alimentos con mayor poder medicinal de la naturaleza. Descubre los inmensos beneficios curativos de consumir un puñito de nueces al día

Las nueces pertenecen son considerados el fruto seco más saludable gracias a su equilibrada composición en grasas, su poder nutricional y su valor energético. No en vano las nueces se han vuelto el aliado perfecto para la dieta de deportistas, personas con deficiencias nutricionales y anemia, mujeres embarazadas y en general son un ingrediente que no debe de faltar en la alimentación en ninguna etapa de la vida.

En los últimos años como parte de las tendencias de salud y bienestar se promueve con énfasis el consumo de nueces como como un bocado saludable y también como ingrediente clave en todo tipo de recetas, el motivo principal es su extraordinario contenido en nutrientes. Se trata de uno de los frutos secos con mayor contenido en proteínas y grasas saludables, de hecho el 62% de su peso esta compuesto por grasas de las cuales, solo el 9% es grasa saturada, el 14% es la beneficiosa monoinsaturada y el 77% es poliinsaturada y de la el 13% es de la familia omega 3. Gracias a esta riqueza en grasas saludables las nueces son el alimento perfecto para la salud cardiovascular, también se destacan por su magnífico contenido en vitaminas E, del grupo B y ácido fólico una riqueza mineral peculiar en fósforo, magnesio, manganeso, cobre, zinc y hierro.

Un breve resumen sobre los beneficios de las nueces:

Entre los más populares beneficios del consumo de nueces se encuentran su poder protector para el corazón , esto se debe a su alto contenido en ácidos grasos Omega 3 que mejoran la relación entre el colesterol bueno “HDL” y el colesterol malo “LDL” previenen los ritmos cardíacos erráticos y la formación de coágulos en las arterias , estos aspectos disminuyen el riesgo de padecer infartos.

, esto se debe a su alto contenido en que mejoran la relación entre el y el previenen los y la , estos aspectos disminuyen el riesgo de Las nueces son consideradas un potente antiinflamatorio , su consumo se relaciona con beneficios para disminuir los síntomas de condiciones como la artritis, la colitis, el asma, enfermedades de la piel y en general toda inflamación crónica que tiende a derivarse en enfermedades más graves.

, su consumo se relaciona con beneficios para disminuir los síntomas de condiciones como y en general toda que tiende a derivarse en enfermedades más graves. El extraordinario contenido en antioxidantes de las nueces las vuelve un aliado perfecto para potenciar el funcionamiento cerebral y tienen la peculiaridad de retrasar o reducir la aparición de enfermedades neurodegenerativas como es el caso de la demencia, el Parkinson y el Alzheimer. También son un buen complemento para mejorar las funciones cognitivas como la memoria, el aprendizaje y la concentración.

de las nueces las vuelve un aliado perfecto para y tienen la peculiaridad de como es el caso de la demencia, el Parkinson y el Alzheimer. También son un buen complemento para mejorar las como la Se destacan por su contenido en una sustancia que se llama ácido elágico que favorece la eliminación de sustancias cancerígenas y tiene la peculiaridad de bloquear el desarrollo de las células tumorales.

que favorece la y tiene la peculiaridad de Son un buen complemento en diversos planes para bajar de pes o, esto se debe a su poder saciante y a su rico contenido en nutrientes que benefician el funcionamiento del organismo . A la vez tienen un buen efecto para acelerar el metabolismo.

o, esto se debe a su y a su rico contenido en nutrientes que benefician el . A la vez tienen un buen efecto para Su consumo beneficia el funcionamiento digestivo e intestinal, esto se debe a su alto contenido en fibra y también a su capacidad de aumentar las bacterias benéficas del intestino mejorando la calidad de la microbiota. Un buen equilibrio intestinal interviene en la operación de todo el organismo y sobretodo en un sistema inmunológico fuerte.

¿Cuántas nueces al día?

Los especialistas en nutrición comprueban que consumir tan sólo consumir entre 25-20 gramos (entre 4-7 nueces) satisface el 91% de los requerimientos diarios de ácidos grasos omega 3; además de brindar una larga lista de sustancias antioxidantes, vitaminas, minerales, proteínas y fibra. Según la información revelada en la revista The New England Journal of Medicine, las nueces reducen en un 30% el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares y contribuyen en una mejor salud intestinal.

Por todas estas razones y más integrar un puñito de nueces en tu dieta diaria es la llave a la salud, son consideras un superalimento que brinda inmensos beneficios que aseguran el buen funcionamiento del sistema nervioso, del cerebro, de los músculos, mejoran la digestión y son un buen aliado para reforzar las defensas y al sistema inmunitario.