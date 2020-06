Restaurantes y tiendas de New Jersey reabrirán el 15 de junio

Nueva Jersey está cerca de la fase dos de su plan de reapertura el próximo 15 de junio, cuando las terrazas de los restaurantes y las tiendas minoristas reciban nuevamente a sus clientes, aunque con ciertas con restricciones, anunció el gobernador de New Jersey, Phil Murphy.

El estado podría permitir la reapertura de salones de belleza y las peluquerías a partir del 22 de junio, agregó Murphy. Los gimnasios y centros de acondicionamiento físico “abrirán muy pronto”, pero no dio una fecha específica.

“Queremos que nuestra economía vuelva a funcionar”, dijo Murphy en una rueda de prensa. “Que la gente regrese al centro y a las calles principales, a nuestras tiendas y restaurantes y a sus lugares de trabajo, pero no lo haremos a costa de su salud y seguridad”.

Actualmente, los restaurantes y las tiendas no esenciales solo proporcionan servicio para llevar. El 15 de junio, las tiendas podrán reabrir al 50% de su capacidad y los restaurantes abrirán sus áreas de comedor al aire libre.

We’re ready to begin moving forward.

We’re ready because our metrics keep trending in the right way.

We’re ready because we’re exceeding our testing goals.

We’re ready because our positivity rate keeps falling.

We’re ready because the data says so.

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) June 1, 2020