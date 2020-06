Trump se refugió en búnker de la Casa Blanca durante protestas por la muerte de George Floyd

Los agentes del Servicio Secreto enviaron el pasado viernes al presidente Donald Trump al búnker de la Casa Blanca mientras cientos de personas se manifestaban fuera de la residencia presidencial, algunos arrojando piedras y arremetiendo contra las barricadas de la policía.

Trump pasó casi una hora en el refugio subterráneo, diseñado para emergencias como ataques terroristas, según un republicano cercano a la Casa Blanca que habló desde el anonimato. También de manera anónima confirmó la información un funcionario de la Administración.

La repentina decisión de los agentes puso de relieve el nerviosismo en el interior de la Casa Blanca, donde se oían los cánticos de los manifestantes que se congregaron en el parque Lafayette durante todo el fin de semana. Tanto los agentes del Servicio Secreto como la policía lucharon para contener a la multitud.

Las protestas del viernes surgieron al calor del caso de George Floyd, el hombre negro que murió después de que un policía blanco le presionara el cuello con la rodilla. Las movilizaciones en Washington se volvieron violentas y parecieron sorprender a los agentes, que lanzaron una de las mayores alertas en el interior de la Casa Blanca desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, según informó The Associated Press.

La multitud había sobresaltado al presidente y a su familia por su tamaño y por su enfado, según dijo el republicano anónimo. Sin embargo, no quedó claro si la primera dama, Melania Trump, y el hijo de 14 años de ambos, Barron, también se refugiaron en búnker. AP apunta a que el protocolo del Servicio Secreto habría pedido a todos los que estén bajo la protección de la agencia permanecer en el refugio subterráneo.

Trump ha transmitido a sus asesores que le preocupa su seguridad y ha elogiado el trabajo del Servicio Secreto tanto en público como en privado. Los agentes de la agencia pidieron este domingo en un tuit evitar transitar los alrededores del complejo de la Casa Blanca y, según CNN, solicitó a los trabajadores de la Casa Blanca que no saquen el lunes su identificación antes de llegar a la garita del Servicio Secreto.

In an effort to ensure public safety, pedestrians and motorists are encouraged to avoid streets and parks near the White House complex. pic.twitter.com/KMheKj9HhD

— U.S. Secret Service (@SecretService) June 1, 2020