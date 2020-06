VIDEO: Captan a basquetbolista J.R. Smith propinando golpiza a “uno de estos malditos chicos blancos” en LA

El exjugador de la NBA J.R. Smith fue captado golpeando a otra persona durante las protestas en Los Ángeles por racismo en otro hecho de violencia que se suma a la escalada de disturbios a raíz de la muerte de George Floyd, el ciudadano afroamericano que perdiera la vida a consecuencia del abuso policial del agente Derek Chauvin en la ciudad de Minneapolis.

De acuerdo al video difundido por el portal TMZ sports, Smith, de casi dos metros de estatura y más de 100 kilogramos de peso, arremetió en contra de otro individuo, quien le habría roto la ventana de su camioneta, lo que provocó su descontento al grado de propinarle una paliza.

En las imágenes se observa a Smith atacando sin control a una persona con la cabeza cubierta, en lo que sería la zona residencial de Fairfax, cercana a uno de los focos rojos durante las protestas.

JR Smith responds to the video of his encounter with a looter.

Real one. pic.twitter.com/WXhwnOxn9I

— Legion Hoops (@LegionHoops) May 31, 2020