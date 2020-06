¿Buscando un bronceado? Las playas de San Diego abren casi completamente a medida

A pesar de que la mayoría de las playas de California habían reabierto para actividades recreativas como surfear, correr o caminar, llevar sol o agruparse en la arena no estaba permitido en San Diego hasta hoy.

Las autoridades locales han modificado las restricciones impuestas en las playas del condado de San Diego para permitir que los residentes puedan disfrutar de las playas, llevar sol o pasar un día de playa de una forma casi normal a partir de hoy.

Starting June 2, you can sit and lounge at local beaches provided you practice physical distancing or wear a face covering when close to others.https://t.co/8IkjCQ8sbv

— SanDiegoCounty (@SanDiegoCounty) May 31, 2020