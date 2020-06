Conductor de camión que atropelló a manifestantes en Minnesota sale de prisión libre de cargos

La esposa del conductor aparece en un video pidiendo ayuda financiera para los costos judiciales

El conductor del camión que condujo hacia el puente 35W, en Minnesota, y estuvo a punto de golpear a los manifestantes durante las protestas de este pasado fin de semana fue liberado de la cárcel el martes por la tarde, mientras los fiscales continúan investigando si debería ser acusado de un delito.

Bogdan Vechirko, de 35 años, de Otsego, Minnesota, fue encarcelado el domingo por la noche bajo sospecha de asalto y retenido en la cárcel del condado de Hennepin hasta el mediodía del martes. Se esperaba que enfrentara cargos por manejar su camión a toda velocidad hacia una multitud que marchaba para protestar por la muerte de George Floyd.

La Oficina del Fiscal del Condado retuvo en sus dependencias a Vechirko, pero lo liberó sin cargos hoy martes. Se espera una mayor investigación, dijo el fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, en un comunicado según informa Star Tribune.

“Los investigadores están en el proceso de recopilar información adicional y hallar respuestas a lo sucedido para tomar una decisión firme”, dice el comunicado.

El martes temprano, un pariente de Vechirko afirmó que el terrible incidente no fue intencional.

Art Loghinov explicó que había hablado con Bogdan Vechirko tras la terrible secuencia de eventos del domingo y está convencido de que el incidente en el puente “no fue su culpa. No quiso que sucediera. No tenía ningún intento de dañar o hacer algo malo a alguien “, afirma.

El comisionado estatal de Seguridad Pública, John Harrington, dijo el lunes que el conductor “entró en pánico y siguió avanzando”, pero no rompió ninguna barrera de protección, no tocó a ningún manifestantes. No iba a por nadie en concreto.

Varios de los que estaban en el puente disputaron eso, incluido Drew Valle, quien dijo que el conductor mostró “un desprecio y falta de sensibilidad, no tenía humanidad hacia el resto”.

Loghinov y otros miembros de la familia encargaron un video de 45 segundos que presenta a la esposa de Vechirko pidiendo ayuda financiera para ayudar con los costos judiciales.

Liudmila Vechirko, que tiene ocho meses de embarazo, y afirma en el vídeo que graba el vídeo porque necesita ayuda. En el clip explica que las tarjetas de crédito de la pareja están congeladas, ya que robaron la billetera del esposo, el celular y todas las pertenencias que tenía en la cabina del camión.

“Estoy muy agradecida por todos los que nos quieren ayudar”, concluye.

La situación financiera de la pareja es delicada debido a la falta de trabajo de Bogdan Vechirko, su esposa está embarazada y la posibilidad de facturas legales en relación con el incidente, dijo Loghinov.

“No son una familia rica”, dijo Loghinov. “Es un gran trabajador y el único que trae dinero a la familia.

Loghinov también contó que la familia está “muy agradecida por las personas que vinieron a rescatarlo y muy agradecida por la policía”, que apartó a algunos de los manifestantes que comenzaron a atacar a Bogdan Vechirko, después de que su camión se detuviera a mitad del puente sobre el puente.

Bogdan Vechirko llegó a Estados Unidos desde Rusia cuando tenía 4 años y conoció a Liudmila en Minnesota.