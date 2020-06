Demandan a Univision y Tony Dandrades por discriminación

View this post on Instagram

@republicadominicanadr.com.do – 🛑El Pacha demandara a Univisión y a Tony Dandrades.🛑 . . El animador dominicano Frederick Martínez “El Pachá” anuncia demanda a la cadena Univisión y Tony Dandrades “por la difamación a la televisión dominicana y a los artistas dominicanos vetados en la referida cadena”. . . Para ampliar esta y otras informaciones más pulsa, el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil! .