Detienen a hombre por vandalizar el Parque de los Brewers de Milwaukee

Un hombre fue detenido luego de irrumpir en el estadio Miller Park, casa de los Brewers de Milwaukee, el cual fue vandalizado al dañar el campo de juego, en hechos que se mantienen en investigación sobre el móvil de los acontecimientos.

El individuo, de 40 años de edad, ingresó ilegalmente en el parque y causó “daños menores”, según informaron las autoridades del equipo, en un incidente que tuvo lugar alrededor de las 7 a.m.

Brewers statement on a break-in this morning at Miller Park. Source says the strong belief is that this is totally unrelated to recent protests in Milwaukee and around the country. pic.twitter.com/bc3Eqe8Cq0

— Adam McCalvy (@AdamMcCalvy) June 2, 2020