Ya firmó el cheque: ‘Money’ Mayweather paga casi $90 mil dólares por funeral de George Floyd

El exboxeador Floyd Mayweather cumplió con su palabra y una vez que recibió luz verde de la familia, se dispuso a firmar el cheque para cubrir con los gastos funerarios de George Floyd, el ciudadano afroamericano que muriera luego de ser sometiendo por un agente de policía con exceso de violencia en la ciudad de Minneapolis y cuyo caso ha desatado una serie de protestas en diversas localidades en los Estados Unidos.

Con este gesto, el histórico del pugilismo se sumó a las muestras de solidaridad y apoyo que han manifestado distintos personajes en el mundo del deporte en torno a la figura de George Floyd, en un hecho que ha marcado el ánimo colectivo de la sociedad estadounidense, pero también más allá de sus fronteras.

Kudos to @FloydMayweather. He's paying for the funeral services of George Floyd, who was murdered in the hands of police.

A copy of the cashier's check obtained by @TMZ_Sports indicates it was for $88,500.@StevESPNKim has the story.https://t.co/uhKZv9xBTf#BlackLivesMatter pic.twitter.com/vSWHXm0gPA

— Manouk Akopyan (@ManoukAkopyan) June 2, 2020