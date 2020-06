Jennifer López usa su jet privado para sacar a toda su familia de Miami

De momento se desconoce qué provocó tan inesperada partida

Se desconoce la razón en concreto pero Jennifer López y toda su familia han dejado Miami. Un paparazzi captó el momento en el que la actriz llega a la pista en un Rolls-Royce para abordar así su jet privado, en compañía de Alex Rodríguez y sus hijos.

Se cree que la familia ha regresado a Nueva York que es en donde suelen residir. Sin embargo esta información no ha sido confirmada.

Cabe señalar que aún pese a su salida de Miami la cantante ha estado muy involucrada en una campaña de concientización en contra del racismo a raíz del brutal asesinato de del afroamericano George Floyd a manos de policías blancos.

Como parte de esta campaña JLo no solo ha alzado su voz compartiendo su postura sino que hace algunas horas también se unió al “Black Out Tuesday”. Esta es una iniciativa de la organización “The Show Must Be Paused” (“El show debe detenerse”), que busca resaltar la influencia negra en la industria de la música, “que por años se ha aprovechado y beneficiado de la cultura afro”.