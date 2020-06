LeBron James explota contra mujeres blancas que se fotografiaron en las protestas por George Floyd

"Harían cualquier cosa para tener popularidad", afirmó King James

En medio de las manifestaciones por el caso de George Floyd, alborotadores y saqueadores aprovecharon para causar daños en comercios de Santa Mónica, California y al día siguiente muchas personas aprovecharon para tomarse fotografías con los escombros, algo que molestó de sobremanera a LeBron James.

El lunes se hicieron virales dos videos en los que se ven a mujeres blancas posando para fotografías en el caos post manifestaciones. En un clip se ve a una mujer que sostiene un taladro como si estuviera ayudando a la reparación de una tienda y después de la fotografía se va.

This lady stopped someone boarding up a store in Santa Monica so she could hold the drill for a picture, then drove away. Please don’t do this. #santamonicaprotest #BlackLivesMatter #BlackLivesMatterLA pic.twitter.com/lgt2rZogk9 — ewu (@ewufortheloss) June 1, 2020

En otra, una chica posa para una fotografía en frente de una tienda de teléfonos saqueada.

White women continue to disappoint. These protesters are not a content opportunity for you. This is in Santa Monica. pic.twitter.com/4Q357tTvXN — Nicole Baio (@nicolebaio) June 1, 2020

Ambos videos llegaron a LeBron James y mediante sus redes sociales la estrella de la NBA estalló en contra de las protagonistas escribiendo: “¡Harían cualquier cosa por tener popularidad! Cardi y Offset intentaron decírselo a todos.”

They’ll Do ANYTHING for Clout!! Cardi and Offset tried to tell y’all. 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️😤😤😤😤😤 — LeBron James (@KingJames) June 2, 2020

Hasta ahora, las protagonistas de los videos no han emitido algún comentario respecto a las fotografías.