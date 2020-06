Muerte de George Floyd: Policías se arrodillan en muestra de solidaridad con manifestantes

Los participantes en la protestas desatadas por la muerte de de George Floyd a manos de la policía han encontrado algunas inesperadas muestras de solidaridad entre oficiales y agentes.

En varias ciudades, algunos jefes policiales y agentes han sido vistos uniéndose a marchas y vigilias iniciadas por el caso de George Floyd, un afroestadounidense fallecido luego de ser arrestado por policías de Minneapolis, Minnesota.

En Coral Gables, una municipalidad de Miami, agentes de varias corporaciones del sur de Florida se sumaron a una protesta pacífica el sábado que tuvo un momento de unión entre los uniformados y los manifestantes.

“Al final de la protesta se acercó un sacerdote, era un hombre negro, y pidió a todos arrodillarse y orar“, le dijo a BBC Mundo la fotógrafa Eva Marie Uzcátegui, quien tomó varias imágenes para la agencia AFP.

La presencia de la policía generó cierto sentimiento de “desconfianza” entre algunos manifestantes, dice Uzcátegui, pero nunca escaló a confrontaciones verbales o violencia, como se ha visto en otras ciudades.

Floyd, de 46 años, murió en Minneapolis el pasado 25 de mayo luego de que fue arrestado por tres agentes, uno de los cuales, Derek Chauvin, ha sido detenido y acusado de asesinato en tercer grado.

El afroestadounidense estuvo unos 8 minutos en el suelo con Chauvin presionándole el cuello con su rodilla.

El caso desató una oleada de protestas, algunas escaladas hasta disturbios violentos y actos de saqueo, pero también una respuesta solidaria como la vista en Coral Gables.

“Este fue un buen primer paso en la dirección correcta. Fue un momento conmovedor”, dijo un vocero de la policía de Coral Gables a NBC News.

En otras urbes de Estados Unidos, policías también han generado simpatía en momentos de mucho enfado de los ciudadanos, principalmente de la comunidad afroestadounidense.

En el estado de Michigan, el sheriff Chris Swanson fue aplaudido luego de que se unió a ellos con sus agentes tras pronunciar un breve discurso.

“Queremos estar con todos ustedes, de verdad, (…) así que me quité el casco, dejé los toletes, quiero hacer de esto un desfile, no una protesta”, gritó Swanson a la multitud antes de marchar en la ciudad de Flint.

Police officers in Flint lay down their gear and start marching with protesters 💪 pic.twitter.com/DlqaPSdSW8

En una conferencia de prensa posterior dijo: “Es la acción lo que habla. La policía puede hablar, pueden hablar, pueden prometer, lo cual es parte de la frustración… Como dije ayer, vimos a un grupo de personas, blancas y negras, jóvenes y viejas, de todas partes, Indiana, Detroit, y están frustrados porque sus voces no han sido escuchadas”.

En Santa Cruz, California, el jefe de la policía local, Andy Mills, se arrodilló durante unos minutos.

SCPD is fully supportive of peaceful protests @CityofSantaCruz and we always keep them safe.

Hundreds gathered on Pacific Ave in #SantaCruz, taking a knee together in memory of George Floyd & bringing attention to police violence against Black people. PhotoCredit @Shmuel_Thaler pic.twitter.com/EmfAfcIZaM

— Santa Cruz Police (@SantaCruzPolice) May 30, 2020