Recibe una carta de un soldado de Vietnam, la envió hace 52 años y llegó ahora

Recibir la carta, tantos años después, fue una auténtica sorpresa que encierra un gran misterio detrás

Una mujer de Indiana se sorprendió cuando recibió una carta que su hermano le envió mientras servía en la Guerra de Vietnam. Llegó con 52 años de retraso.

Janice Tucker dijo que un sobre con sello postal del 10 de mayo de 2020 llegó a su casa en North Vernon la semana pasada y se sorprendió al descubrir que contenía una carta que su hermano, William Lone, le había enviado mientras servía en Vietnam en 1968.

“Nada más recibirla llamé a mi hermano. Vive en Carolina del Sur. Le leí la carta y me dijo: recuerdo haberte escrito esa carta”, dijo Tucker a WHAS-TV.

Lone recordaba haber puesto la carta en un sobre, colocar un sello de 5 centavos y entregárselo a otro soldado para que enviara la carta a su hermana en la casa de la familia en Floyds Knobs, Indiana.

Según informó Tucker, la carta no estaba en el sobre original cuando la recibió ahora, lo que indica que alguien la encontró y la localizó en su dirección actual.

“El hecho de que esta carta me llegó 52 años después es un verdadero misterio para mí”, dijo Tucker. “Este no es el sobre original. Alguien encontró esto y me buscó para hacerla llegar”.

Ella dijo que el sobre no contenía muchas pistas sobre el largo viaje de la carta.

“Gracias a quien encontró esta carta, gracias a quien me la envió, pero sobre todo, gracias a mi hermano por ser un hermano mayor al que realmente no amaba o apreciaba hasta que crecí. Y esta carta simplemente me dan ganas de honrarlo más“, dijo.

Tucker dijo que espera averiguar quién envió la carta a su casa para poder agradecerles y averiguar qué sucedió con la carta entre el envío en 1968 y la llegada a su casa la semana pasada.